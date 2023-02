Scontro fra un’auto e un furgone. Muoiono tre donne. La tragedia è avvenuta sulla statale 7 tra Laterza e Castellaneta, provincia di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto fra un'Alfa Romeo rossa, sulla quale viaggiavano le vittime, e un furgone Fiat Fiorino bianco, condotto da un uomo, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza del 118 all'ospedale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. I carabinieri hanno svolto i rilievi per stabilire l'esatta causa dell'incidente e per accertare le responsabilità.