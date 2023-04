Auto giù dal viadotto: vivo "per miracolo" grazie a una tettoia di fortuna

Domenica mattina un'auto è precipitata dal Viadotto dell'Indiano, nel tratto della corsia che dall'Isolotto porta in direzione Peretola, a Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti estraendo dall'abitacolo il conducente, affidato al personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti 2 automezzi dei vigili fuoco, oltre a soccorritori e polizia locale.

Un volo impressionante quello dal viadotto, diversi metri di caduta libera nel vuoto, ma l’atterraggio dell'auto uscita di strada, una utilitaria, per fortuna e per puro caso è stato relativamente "morbido". Le foto scattate dai vigili del fuoco mostrano come l'auto sia infatti planata sul tetto di un rimessaggio di fortuna, un mix di lamiera retta da pali, reti, bidoni e qualche trave di legno: una tettoia improvvisata, che ha senz'altro attutito l'impatto e probabilmente salvato la vita al conducente, un 62enne. Se l'è cavata con ferite lievi.

L'auto è volata oltre il guardrail, non è chiaro se l'uomo alla guida abbia perso il controllo da solo o dopo una collisione con altri veicoli.