Il paese dove sono state tagliate le gomme di 50 auto in strada

Amaro risveglio a Lonato del Garda (in provincia di Brescia) per un nutrito gruppo di residenti, circa 50, che hanno trovato la propria auto con le gomme squarciate. La vicenda è riportata da BresciaToday. Non è chiaro se si tratti di un atto vandalico o rappresaglia cosi come non è stato accertato l'autore del gesto,

Quello che sappiamo finora è che nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati presi di mira i mezzi parcheggiati nella zona compresa tra il parco Paola di Rosa e il parco delle Pozze - lungo le vie Capri, La famiglia e Osvaldo Ughi. Quando è andata bene il proprietario dell'auto ha trovato una ruota a terra, nei casi peggiori erano tutte tagliate.

L'accaduto è stato subito denunciato alle forze dell’ordine, indagano i carabinieri con il supporto della polizia Locale. Nessuno avrebbe notato qualcosa di strano e in zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.