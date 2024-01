Auto in bilico sul cavalcavia proprio dove precipitò il bus

Questa volta il guardrail ha retto l’urto ed è riuscito a trattenere l’auto che vi si era schiantata contro, lasciandola in bilico sul cavalcavia. L'incidente è avvenuto nella carreggiata sottostate al cavalcavia Vempa di Mestre, nei pressi del punto in cui lo scorso ottobre è avvenuto l'incidente più grave di tutto il nord-est, quello dell'autobus elettrico in cui morirono 21 persone.

L’Audi proveniente da Venezia e diretta a Mestre stava percorrendo quello stesso tratto di strada prima dell’alba quando per cause ancora da accertare si è schiantata contro il guardrail, sfondandolo. Nell’incidente non sarebbero coinvolte altre vetture. L’auto è rimasta sospesa nel vuoto sulla parte anteriore. Salvo il conducente, uscito dalla vettura incolume. I vigili del fuoco hanno riportato la macchina sulla carreggiata, ancorandola in sicurezza per poi recuperarla con una gru.

La strage del bus

Poco più avanti, il 3 ottobre scorso l'autobus elettrico della società "La Linea" urtò il guardrail in più punti sbandando a destra, per poi finire giù dalla rampa dopo aver sfondato la ringhiera. Precipitato nel vuoto, il mezzo fece un volo di una quindicina di metri prima di schiantarsi al suolo con una quarantina di passeggeri a bordo. Quella sera morirono 21 persone, altre 15 rimasero ferite. Perizie e indagini sono ancora in corso.