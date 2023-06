L'auto rimane incastrata nel passaggio a livello, bloccata mentre arriva il treno

Treni in tilt sulla linea Milano-Varese nella mattinata di martedì 20 giugno, a causa di un'auto che è rimasta incastrata nel passaggio a livello di Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Non si registrano feriti, solo ritardi e disagi lungo tutta la direttrice. Tutto è accaduto intorno alle 8.30, come ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

La macchina, una Seat Leon, ha attraversato il passaggio a livello mentre si stavano abbassando le sbarre ed è rimasta incastrata mentre stava per uscire dalla sede ferroviaria. Pochi minuti dopo è sopraggiunto un treno che l'ha urtata, nonostante una lunga frenata. Fortunatamente i danni sono limitati.

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che il personale di Rfi (Rete ferroviaria italiana) che ha liberato l'incrocio. La circolazione ferroviaria è stata prima sospesa tra Varese e Albizzate e successivamente è stata rallentata su tutta la direttrice. Secondo Rfi ci sono ritardi e rallentamenti fino a 80 minuti su tutta la linea: diversi treni sono stati cancellati mentre altri sono stati limitati nel loro tragitto.