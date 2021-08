L'auto prende fuoco al casello in autostrada: le immagini riprese da Paolo Belli

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 29 agosto al casello autostradale di San Cesareo, cittadina alle porte di Roma nel versante sud. Qui improvvisamente un'auto che dall'autostrada stava immettendosi su via Maremmana ha preso fuoco e in pochi minuti è andata completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio ha provocato anche diversi danni al casello autostradale. Nel video in basso girato dal cantante Paolo Belli (il noto musicista era in transito da quelle parti perché la sera si sarebbe esibito in piazza a Labico per i festeggiamenti di San Rocco) si vedono bene i drammatici momenti con le alte fiamme che hanno invaso e distrutto l'auto.

Per fortuna non ci sono stati feriti e conseguenze più gravi. L'uomo all'interno dell'auto è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero tutto. Il denso fumo nero è stato visibile in tutta la zona. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.