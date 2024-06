Il mistero dell'auto distrutta lasciata in mezzo alla rotonda

Un'auto distrutta, con la carrozzeria sventrata, abbandonata in mezzo a una rotonda, nel buio. E a bordo non c'era nessuno. Chi era al volante, con tutta probabilità, è scappato via, forse ferito, lasciando il veicolo prima che sul posto potessero arrivare i soccorsi. Poco dopo le 23 di domenica 23 giugno a Lesmo, comune della provincia di Monza e Brianza, all'altezza di una rotatoria lungo la strada provinciale 7 sono giunti i mezzi di emergenza con i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza. I militari dell'Arma hanno accertato che a bordo del veicolo non ci fosse nessuno e hanno avviato le indagini per rintracciare il proprietario ed eventualmente il conducente.

Secondo i primi riscontri, l'incidente sembra aver coinvolto una sola vettura. Secondo le prime testimonianze, a bordo dell'Audi sembra ci fosse un ragazzo e che non fosse solo. Andrà fatta chiarezza. Fatto sta che nessuno è stato soccorso sul posto.

Il veicolo non risulta essere stato rubato. Chi si è schiantato con l'auto contro la rotonda, poi è sceso dalla vettura ed è fuggito via? E per quale motivo? Le indagini sono in corso.