Auto infilzata dal guardrail: conducente vivo per miracolo

Per cause in corso di accertamento da parte delle volanti della polizia il conducente di una Kia Picanto ha sbadato e nell’impatto la barriera laterale di protezione costituita da un profilato metallico orizzontale si è conficcata dentro l’abitacolo della piccola vettura, trafiggendola completamente, dal parabrezza fino al lunotto posteriore. È quanto accaduto poco prima delle 7 di lunedì 15 luglio lungo strada Agazzana, tra Vallera e Gossolengo (Piacenza). Lui, un 24enne, è vivo - e quasi illeso - per miracolo: i soccorritori lo hanno trovato che li attendeva in piedi fuori dall'auto.

Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’autoinfermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. Rimasto lievemente ferito e fortemente sotto choc, il 24enne stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro notturno: probabilmente un colpo di sonno improvviso all’origine dell’incidente. Dopo essere stato medicato sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso cittadino per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il teatro del sinistro. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza & Ambiente.