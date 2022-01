Auto infilzata dal guardrail: tre donne salve per miracolo

Sono salve per miracolo. Incidente in via Molinetto a Montecchio Maggiore (Vicenza) nella notte tra sabato e domenica. Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la conducente di un'Audi Q3 ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro la cuspide del guardrail, che è penetrato longitudinalmente fino al posto passeggero.

Le donne sono scese autonomamente dall’auto e sono state accompagnate da alcuni conoscenti in pronto soccorso. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno dovuto tagliare il guardrail per permettere il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

