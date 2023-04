Auto inghiottita da una voragine in strada: salvo il conducente

Una bomba d'acqua, la strada che cede piano piano, poi il crollo e un'auto che precipitata nella voragine. Un uomo di 87 anni ha rischiato la vita nella mattina dell'8 aprile quando l'automobile che guidava, una Twingo, è precipitata in una voragine che si è aperta per il maltempo che si è abbattuto su Napoli nelle ultime ore. È successo sulla rampa d'accesso al parco Comola Ricci al corso Vittorio Emanuele.

I carabinieri della stazione di Posillipo sono intervenuti estraendolo quando ormai l'acqua era salita fino alle gambe. L'87enne sta bene e l'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. A mostrare le immagini di quanto accaduto, via social, è stato il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.

Le critiche condizioni meteo

Su tutta la Regione Campania è attualmente in vigore una allerta meteo per piogge e temporali valida per tutta la giornata di oggi. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, segnalato dalla Protezione civile regionale, è 'giallo' su tutto il territorio. Sul Vesuvio, intanto, è tornata la neve, con la vetta del vulcano che appare nuovamente imbiancata.