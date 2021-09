Auto sperona ciclista e lo fa cadere: il video ripreso da una telecamera

L'incidente è avvenuto su una strada provinciale del Varesotto. La vittima è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita

Un gesto apparentemente folle. Un ciclista di 48 anni, nelle scorse ore, è stato portato in ospedale dopo una brutta caduta sulla discesa che da Cantello va a Malnate (Varese) sulla Sp3. Le sue condizioni sono serie anche se, da quanto è trapelato, non si trova in pericolo di vita. La caduta è stata ripresa da una dashcam con le immagini che stanno rimbalzando nelle chat di ciclisti amatori.

Il video dell'auto che con una manovra folle fa cadere un ciclista

L'uomo, in gruppo con altri due ciclisti, è raggiunto da una Mercedes Classe C che all'improvviso lo stringe verso il muro facendolo cadere rovinosamente sull'asfalto. Una delle ipotesi, per ora non confermata, è che i due abbiano avuto un precedente litigio e l'incidente sia il drammatico (e criminale) epilogo. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Certo è che la manovra folle potrebbe avere conseguenze pesantissime per l'automobilista.