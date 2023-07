Ragazzini in bici travolti da un'auto: il conducente era ubriaco

Un incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì sulla Montesano-Ruffano, in provincia d Lecce. Due ragazzini in bici sono stati investiti da un'auto. Portati in ospedale, le loro condizioni sono serie. L'automobilista è stato sottoposto al test dell'alcol ed è risultato positivo.

Sono in corso le indagini per chiarire meglio la dinamica dei fatti. Sembra che le bici dei due ragazzi fossero senza luci e che la strada fosse buia.

