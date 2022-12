Scontro fra auto e moto: due morti

La loro moto si è scontrata con un’auto e i due, in sella alla due ruote, un uomo e duna donna, sono morti. Lui, 50 anni, è stato dichiarato morto subito dall’equipe medica arrivata sul posto; lei, 38 anni, è morta poco dopo per le lesioni riportate.

L’incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Talmassons, provincia di Udine. Le due vittime, residenti a Trieste, viaggiavano su una moto Harley Davidson. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro ma, stando a una prima ricostruzione, la moto si è scontrata contro una macchina, una Lancia Y, alla cui guida c'era una donna di 54 anni.

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorritori, con anche il supporto dell’eliambulanza, insieme a forze dell’ordine e vigili del fuoco. Per l’uomo non c'è stato niente da fare. La donna invece è stata trasportata in gravissime condizioni al Pronto Soccorso ma, dopo poco, anche il suo cuore ha smesso di battere.