Inseguono l'auto rubata, poliziotti basiti: chi c'era alla guida

Inseguimento nella mattinata di ieri, giovedì 16 marzo, per le vie del quartiere Barriera di Milano a Torino. La polizia locale si è messa sulle tracce di una Fiat Punto che era stata rubata. La vettura è stata bloccata all'incrocio tra via Bologna e via Cimarosa. Al volante c'era un ragazzino 15enne di etnia rom, che è scappato in un palazzo vicino ed è stato raggiunto dagli agenti, che lo hanno portato al comando di via Bologna.

Qui è stato denunciato e riconsegnato ai genitori. La vettura, che è rimasta danneggiata, è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario.

La vicenda è stata segnalata su Facebook da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 a Torino: "Troviamo vergognoso e imbarazzante che un ragazzino di età così piccola, sembrerebbe avere poco più di 15 anni, si potesse trovare alla guida di un'autovettura - scrive -. E, cosa ancor più grave, sfrecciare per le vie della città con il rischio di poter travolgere chiunque potesse transitare in quel momento. Continuo a ribadire che questa non è l'inclusione sociale di cui questa città ha bisogno".