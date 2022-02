Centinaia di auto rubate, fatte a pezzi e bruciate a pochi passi dai campi coltivati

Nelle campagne tra Cerignola, Stornara e Stornarella, in provincia di Foggia, sono state ritrovate circa duecento carcasse di auto rubate, cannibalizzate e date alle fiamme con l'intento di eliminare ogni prova. Si tratta di veicoli provenienti non solo dalla Capitanata, ma anche dall'Abruzzo, dal Molise e dalle Marche, come spiega il responsabile delle guardie ambientali della Civilis. Le auto rubate, dopo essere state 'spogliate' (i pezzi vengono immessi sul mercato nero), sono state date alle fiamme.

Centinaia di mezzi che oltretutto inquinano i terreni e le falde acquifere utilizzate per l'agricoltura. È strano che nessuno abbia notato le carcasse o visto nulla, nonostante il sicuro viavai di mezzi utilizzati per il loro trasporto.

Servizio video Roberto D'Agostino/FoggiaToday