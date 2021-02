L'automobilista schiacciato da un masso di una tonnellata

Roberto Bogialli stava tornando a casa con la sua auto lungo la strada provinciale 10 della Costiera dei Cech quando un grosso sasso si è staccato in mezzo al bosco, 100 metri più in alto rispetto alla carreggiata

Il 68enne morbegnese Roberto Bogialli, rinomato pittore ed artista, ha tragicamente perso la vita oggi, lunedì 8 febbraio 2021, schiacciato da un masso di una tonnellata mentre transitava con la sua Audi lungo la strada provinciale 10 della Costiera dei Cech, tra gli abitati di Caspano e Cevo, nel territorio comunale di Civo.

Originario proprio di Civo, dove aveva vissuto prima di trasferirsi a Morbegno nel 1980, Bogialli era molto conosciuto per la sua arte, anche a livello nazionale (qui le sue opere). Stamani, dopo esser tornato sui luoghi dell'infanzia per un'escursione, si stava dirigendo verso casa quando, fatalmente, è rimasto schiacciato mentre si trovava al volante della sua automobile. A nulla è servito l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'allarme lanciato da un ragazzino transitato pochi istanti dopo la caduta la sua Ape Piaggio.

Il pittore Roberto Bogialli morto a Civo

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, effettuata da vigili del fuoco e geologo, il grosso sasso si è staccato in mezzo al bosco, 100 metri più in alto rispetto alla carreggiata, posta a 780 metri sopra il livello del mare, forse a causa dell'innalzamento delle temperature e delle copiose piogge delle ultime giornate. Una corsa di 160 metri circa in cui il masso ha preso via via velocità nella boscaglia, fino a fargli raggiungere il salto finale, posto proprio in prossimità della strada provinciale. Una caduta verticale, nel vuoto, per 30/40 metri, che ha permesso al detrito di "saltare" le reti paramassi installate in quel punto della strada e piombare direttamente sopra l'auto di Bogialli, non lasciandogli scampo.

Una fatalità, sulla quale - come spiega Sondriotoday - la procura ha aperto un'inchiesta. Nei mesi scorsi sempre nel Morbegnese un automobilista colpito da un masso in caduta del versante sovrastate la strada provinciale 10, in direzione di Bema, si era miracolosamente salvato (leggi qui).