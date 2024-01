Auto si schianta contro un albero e finisce nel fosso: morto il giovane conducente

L'auto accartocciata in fondo al fosso. Tra le lamiere, il corpo senza vita di un giovane di 29 anni, recuperato con difficoltà dai vigili del fuoco. È l'epilogo di un incidente stradale che si è consumato nella serata del 19 gennaio a Martorano, nel Cesenatico. Il veicolo, una Ford Fiesta, stava percorrendo via Torino quando intorno alle 22,30 si è schiantato in un fosso a lato strada, colpendo anche un albero.

Per il conducente non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Cesena. I soccorsi sono stati tempestivi, anche se sono passati alcuni minuti dal lancio dell'allarme in quanto al momento dell'incidente non vi era nessuno ad assistervi che potesse chiamare il 118. La squadra ha operato per mettere in sicurezza l'unica vettura coinvolta per poi recuperare il corpo senza vita del conducente, che era residente nella zona, a San Martino. Sul posto si è portata la Polizia Locale per i rilievi di legge. Non risultano coinvolti altri mezzi nell'incidente.