Con auto sequestrata passa col rosso e sorpassa a destra vigili: finisce malissimo

Mentre una pattuglia della Polizia Locale della Spezia era ferma al rosso è stata superata sulla destra da un'auto che è passata col rosso: inseguita e raggiunta, l'auto è risultata essere stata sottoposta a sequestro dalla stessa Polizia Locale a gennaio quando l'uomo, uno spezzino di 50 anni, era stato pizzicato a circolare senza l'assicurazione. E, visto che non aveva pagato la sanzione prevista, l'auto era ancora sotto sequestro la Polizia Locale ha disposto l'immediata rimozione dell'auto e il suo trasporto presso una depositeria autorizzata per la confisca definitiva, per la successiva vendita all'asta o acquisizione per essere riutilizzato come auto di servizio.

Il conducente rischia una sanzione amministrativa da 1.984 euro a 7.937 euro.