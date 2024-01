Un'auto sfonda la vetrina di un bar: cinque persone in ospedale

Due auto si scontrano e una sfonda la vetrina di un bar. Sono diversi i feriti dell'incidente avvenuto nella mattina del 22 gennaio, nel quartiere Mirafiori di Torino. Almeno cinque le persone rimaste ferite nell'incidente stradale, che vede coinvolti due veicoli: una Fiat Punto e una Jeep Renegade. Dopo lo scontro quest'ultima ha sfondato la vetrina di un bar.

L'auto è entrata nel bar Reby&Gaia caffè mentre i clienti facevano colazione. Uno dei clienti stava uscendo ed è stato sbalzato contro il bancone. Tra i feriti, oltre i due conducenti anche tre clienti del locale, che ha riportato ingentissimi danni alle strutture e agli arredi. I feriti sono stati tutti trasportati in ambulanza (numerosi i mezzi di soccorso arrivati) all'ospedale Cto anche se nessuno è in condizioni gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, mentre sul luogo sono arrivati anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco. La dinamica è in fase di accertamento anche se si tratta con certezza di una mancata precedenza all'incrocio da parte di uno dei due mezzi coinvolti.