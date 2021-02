L'auto viene sommersa dal fiume: anziana salvata dai carabinieri

A causa della violenta ondata di maltempo che sta colpendo la Campania, un'anziana signora alla guida della sua auto ha perso l'orientamento, trovandosi a percorrere un sentiero che immette in una vasta fuoriuscita d'acqua dall'argine del fiume Ofanto, nei pressi di Lioni, in provincia di Avellino. La vettura stava per essere sommersa dall'acqua con la donna al suo interno, quando sono intervenuti Carabinieri della stazione di Lioni, allertati su segnalazione al 112 da parte una persona del luogo, che hanno prontamente liberato la malcapitata dall'abitacolo. Fortunatamente nulla di grave per la signora, 75enne di Lioni, affidata alle cure dei sanitari del 118.

Maltempo in Campania, allerta prorogata

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle 12 di domani mattina: da mezzanotte alle 12 di domani, giovedì 11 febbraio, l'allerta sarà di livello giallo. La Protezione civile campana ricorda che "massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 5,6, 8 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) dove il livello di criticità idrogeologica attualmente è arancione e dove si segnala un rischio idrogeologico diffuso anche con fenomeni di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango".

Si segnala ancora "la necessità di prestare attenzione massima alle aree fragili del territorio e alle zone già colpite dal maltempo degli ultimi giorni nonché di attivare o mantenere attivi i Centri operativi comunali laddove previsto anche in considerazione dell'attuale consistente rischio residuo". Infine "si evidenzia la possibilità di occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni, soprattutto nelle aree fragili del territorio o i cui suoli sono saturi a causa delle recenti precipitazioni".