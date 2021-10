Schianto mortale contro auto in sosta vietata, il proprietario rischia il processo per omicidio stradale

Due anni fa a Milano un ragazzo in sella alla sua moto morì dopo essersi scontrato con un'auto che all'incrocio era passata con il semaforo rosso, andando a sbattare contro una macchina in sosta vietata.

L'uomo alla guida dell'auto, all'epoca 83enne, nel frattempo è deceduto per cause naturali mentre il proprietario della vettura parcheggiata nel posto sbagliato rischia il processo per cooperazione colposa nell'omicidio stradale.

I successivi accertamenti della polizia locale e del medico legale hanno stabilito infatti che l'impatto con la macchina in sosta vietata fu fatale alla vittima. Giunti sul posto dopo l'incidente, i soccorritori non poterono far altro che constatare la morte del giovane.

L'incidente a Milano due anni fa

L'incidente risale al 1 marzo 2019. Come scriveva MilanoToday, quella mattina il giovane era alla guida della sua moto quando all'incrocio all'altezza di piazza Bilbao si scontrò frontalmente con una Daihatsu Sirion, finendo sbalzato contro la parte posteriore di un'automobile parcheggiata dove non avrebbe dovuto. All'arrivo del personale del 118, il ragazzo era già in arresto cardiaco e per lui non ci fu niente da fare.