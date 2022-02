Auto supera un camion e si riempie di concime, la Polizia Locale: "Un sorpasso di ..."

Si è ritrovato con l'auto ricoperta di concime, ma poteva andare decisamente peggio. Tutto per un sorpasso che forse si poteva risparmiare. Il curioso (e ci auguriamo istruttivo) episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Castello d'Argile, piccolo comune del Bolognese. Come spiega la Polizia Locale in un post condiviso sui social, un automezzo che trasportava concime "si è visto arrivare di fronte un'autovettura dal senso opposto di marcia, intenta a compiere un sorpasso azzardato". Per evitare la collisione, si legge ancora, "il mezzo pesante ha dovuto frenare così tanto che il carico trasportato è fuoriuscito dal cassone e ha letteralmente ricoperto l'autovettura che aveva compiuto la manovra pericolosa, oltre a riversarsi in maniera copiosa sulla carreggiata".

Il titolo del post? "Quando si dice: hai fatto proprio un sorpasso di ...". "Abbiamo deciso di dare un taglio ironico per riportare la notizia - ha spiegato il comandante della Polizia Locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni - perchè non c'è stata né collisione né feriti, perché su queste cose non si scherza, ma volevamo far capire che sulla strada possono accadere tante cose...anche questa".