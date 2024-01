Auto trafitta dal guardrail: illesi i quattro giovani a bordo

L'auto che sbanda e finisce letteralmente infilzata dal guardail. Questa la dinamica del violentissimo incidente avvenuto a Montespertoli, in provincia di Firenze, nella mattina di oggi: domenica 21 gennaio. Miracolosamente, i quattro giovani che si trovavano a bordo, sono usciti illesi dal veicolo, tranciato a metà dalla barriera stradale.

Intorno alle 6 del mattino, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano: davanti ai loro occhi hanno trovato uno scenario terrificante. L'auto trafitta dal guardail e i quattro giovani all'interno dell'abitacolo. Per fortuna nessuno dei giovani è rimasto ferito, ma per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'interventro dei pompieri.Il ferito più grave è il conducente, ma non è comunque in pericolo di vita. Soltanto escoriazioni per gli altri tre passeggeri.