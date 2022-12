Auto travolge due giovani in bici: morto un 17enne, grave l'amico

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 30 novembre, a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. Il giovane stava percorrendo la strada in bicicletta insieme ad un amico, quando un'auto ha investito entrambi: il secondo ragazzo si trova ricoverato all'ospedale di Cona in gravi condizioni.

L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente. Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.