Auto piomba su due ciclisti: un morto e un ferito grave

Due ciclisti sono stati investiti da un'auto a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Uno di loro, un uomo di 67 anni, è morto, mentre l'altro è stato ricoverato in condizioni gravissime. Alla guida della vettura c'era un 21enne che si è fermato per prestare i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane guidava un'Opel Agila quando, per causa ancora da accertare, si è schiantato contro un guard-rail per poi proseguire la corsa e travolgere i due ciclisti. Il 21enne si è subito fermato per prestare aiuto e chiamare i soccorsi, ma i tentativi di salvare il 67enne sono stati vani. L'uomo è morto sul colpo. L'altro ciclista, un uomo di 56 anni, risulta gravemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in elicottero, in codice rosso.