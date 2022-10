Auto dei vigili sui fedeli in processione: 9 feriti

Attimi di panico in piazza Duomo a Firenze, dove oggi pomeriggio si stava tenendo una processione religiosa della comunità peruviana che ricorda 'Il signore dei Miracoli', antica tradizione risalente al terribile terremoto di Lima del 1655. Un'auto dei vigili urbani, guidata da una vigilessa, per motivi ancora da accertare avrebbe urtato una bicicletta innescando una carambola sui fedeli in processione. Nove i feriti, tra cui due bambine di 4 e 7 anni. L'incidente ha causato anche il ferimento di cinque donne adulte e di un uomo 40enne, tutti peruviani. Rimasta ferita in modo lieve anche la vigilessa che guidava l'auto. L'auto della polizia municipale è stata sequestrata per accertamenti tecnici finalizzati alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

"Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il Corpo della polizia municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all'agente che è rimasta lievemente contusa", ha dichiarato il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella.