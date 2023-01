Auto precipita nel vuoto e si cappotta nel fiume: illesi per miracolo, la foto

Drammatico incidente a Staglieno, in provincia di Genova: un'automobile con a bordo tre persone, un uomo e due donne di età compresa tra i 59 e 72 anni, è precipitata da un parcheggio, atterrando dopo un volo di circa 10 metri sul greto del torrente Bisagno.

Illesi i tre occupanti che sono usciti autonomamente dal veicolo ma sono stati comunque ricoverati per precauzione all'ospedale. Per cause ancora da accertare la donna alla guida di una Jeep Renegade ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato la ringhiera del parcheggio ed è finita per ribaltarsi nel fiume.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un'errata manovra in retromarcia della persona alla guida: le forze dell'ordine sono al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica. Sul posto i vigili del fuoco che hanno scortato le persone dal greto alla strada, un'ambulanza della Croce Bianca Genovese inviata dal 118 e la polizia locale. La Jeep sarà riportata in carreggiata grazie a un mezzo speciale di una ditta privata.