Autobus di studenti diretti a scuola si ribalta: arriva l'elisoccorso

Tanta paura, nessun ferito grave. Un pullman a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola su è ribaltato su un fianco ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. L'incidente stradale questa mattina poco prima delle sette. Una ventina le persone coinvolte, ma secondo i primi accertamenti non ci sarebbero feriti gravi, solo contusi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 in Via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella, strada di campagna che si collega a Corticelle, frazione di Dello. Il pullman, secondo quanto riporta BresciaToday, si sarebbe ribaltato su un fianco, per cause ancora in corso di accertamento: forse un cedimento stradale, forse la carreggiata molto stretta, oppure un errore umano.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri. Sul posto c’è ancora movimento: dalla centrale operativa di Areu è partito l’allarme in codice rosso. Poi fortunatamente ridimensionato. Da Brescia è stato fatto decollare l'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, presenti con diverse squadre sia a supporto delle operazioni di soccorso che per la messa in sicurezza della zona.

Continua a leggere su Today.it