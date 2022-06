L'autista gli chiede di indossare le mascherine e dirottano bus

Sono saliti a bordo di un autobus senza mascherina e quando il conducente li ha invitati a indossarla hanno danneggiato la vettura, aggredito un passeggero e dirottato il mezzo. Poi, prima di scendere, uno di loro ha costretto l'autista a consegnargli i soldi che aveva con sè. Tre persone, due romeni di 22 e 19 anni e un polacco di 31 anni, sono state arrestate dagli agenti della polizia del XIV distretto Primavalle a Roma con l'accusa di rapina, sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio.

I fatti risalgono alla notte del 29 marzo scorso, zona Selva Candida. Gli agenti della polizia sono intervenuti dopo la richiesta da parte di due conducenti di autobus, che avevano denunciato di essere stati aggrediti durante il turno di lavoro. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni giovani erano saliti a bordo di un autobus senza mascherina e avevano reagito alla richiesta di indossarla, danneggiando la vettura, aggredendo un utente e dirottando l'autobus. Uno dei tre giovani, salito anche su un secondo autobus, avrebbe tentato di farlo partire in anticipo. ance in questi caso il conducente è stato aggredito, la vettura danneggiata. L'aggressore ha anche tentato di portare via l'estintore in dotazione, senza però riuscirci. Poi, sceso dal mezzo, dopo aver raccolto un sasso, lo ha tirato contro la fiancata sinistra del mezzo danneggiandola.

Gli investigatori, confrontando le testimonianze delle vittime con le immagini delle videocamere di servizio presenti all'interno degli automezzi, sono riusciti a identificare i tre uomini.