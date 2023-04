Autobus prende fuoco e l'autista salva i passeggeri: il video

Un bus ha preso fuoco sul ponte della Libertà, a Venezia. Come riporta VeneziaToday, del pullman è rimasta solo la struttura carbonizzata. Tutto è successo verso le 14, quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti i passeggeri, una decina, mentre il bus ha preso fuoco. Tutte in salvo le persone grazie alla professionalità e prontezza del conducente. I vigili del fuoco da Mestre con un'autopompa, due autobotti e 10 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il bus completamente avvolto dalle fiamme, all’arrivo dei mezzi di soccorso. La colonna di fumo alzatasi in cielo è stata visibile a chilometri di distanza.

La viabilità in direzione Venezia è rimasta bloccata ed è lentamente in fase di ripristino. Sul posto la polizia di Stato e quella locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Tram completamente fuori uso a causa delle linee aeree che sono andate bruciate nel rogo del mezzo: ci vorranno giorni per i controlli alla rotaia e il ripristino della linea aerea dei cavi, e molto probabile con l'avvicinarsi della festa del 25 aprile fare le riparazioni e le verifiche in tempo sarà impossibile.

