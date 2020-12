La polizia lo ferma di notte, sull'autocertificazione scrive: ''Fuori per comprare la droga''

Un uomo in scooter è stato fermato dopo un lungo inseguimento per le vie di Firenze. Sull'autocertificazione ha giustificato il suo spostamento notturno scrivendo: "Per comprare droga"

Dopo essere stato fermato dalla polizia perché in strada nel cuore della notte, si è giustificato motivando il suo spostamento con un ''dovevo comprare la droga''.

È successo questa notte nel quartiere Novoli di Firenze, dove un uomo di 53 anni è stato fermato dopo un inseguimento in scooter: sull'autocertificazione aveva dichiarato di essere fuori per l'acquisto di stupefacente.

Gli agenti, attirati dal passaggio del motorino con un faro non funzionante, hanno intimato al 53enne di fermarsi. L'uomo non ne ha voluto sapere, ha accelerato e si è dato alla fuga, collezionando in poco tempo una serie di infrazioni al codice della strada oltre alla sanzione per la violazione sulle vigenti prescrizioni per il contenimento del Covid-19.

L'uomo è stato denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.