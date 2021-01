Il ladro beccato dalla polizia grazie all'autocertificazione sugli spostamenti

L'uomo ha aggredito un giovane in strada rubandogli il cellulare. Ecco come gli agenti lo hanno rintracciato

Gli agenti di polizia sono risaliti al responsabile di una rapina grazie al documento esibito pochi minuti dopo per giustificare la sua presenza in strada in piena notte, quando vige il coprifuoco. È successo a Palermo, dove un uomo ha aggredito un giovane in strada lungo corso Tukory rubandogli il cellulare. Poco dopo, grazie all’autocertificazione mostrata agli agenti ad un posto di controllo, è stato rintracciato e inchiodato. La polizia ha denunciato due persone, una per rapina e l'altra per ricettazione, al termine di un’indagine lampo che ha consentito di individuare i responsabili e recuperare la refurtiva.

Un giovane, intorno alle 4, ha contattato il numero unico d’emergenza per segnalare una rapina appena subìta da parte di un motociclista che si era avvicinato con la scusa di chiedere l’orario. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe provato a colpire con un casco la vittima prima di allontanarsi con il suo cellulare. Durante un servizio organizzato per verificare il rispetto del coprifuoco, i poliziotti di una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno riconosciuto, nella descrizione del rapinatore diffusa via radio, un giovane fermato poco prima ad un posto di controllo. Si trattava di un "26enne con precedenti di polizia del quale gli agenti avevano annotato il domicilio", ha spiegato la questura. E così, grazie a questo particolare, gli investigatori hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo poi denunciato per rapina.

"È stato sorpreso - aggiungono dalla polizia - con ancora indosso gli abiti usati nel corso della rapina. Dopo un'iniziale fase di tentennamento, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità e ha raccontato di avere già piazzato il cellulare della vittima ad un ricettatore". Anche per il ricettatore, residente come il complice nella zona di Ballarò, è scattata la denuncia. Durante la perquisizione infatti i poliziotti hanno trovato lo smartphone rubato poco prima e lo hanno restituito al legittimo proprietario.