Lite per la precedenza: automobilista con un morso stacca l'orecchio al rivale

La lite tra due automobilisti per una mancata precedenza ha fatto scoppiare il caos mercoledì mattina ad Agrigento. Uno dei due contendenti ha aggredito il rivale staccandogli con un morso l'orecchio. La vicenda, come scrive AgrigentoNotizie, è avvenuta alla rotonda del centro commerciale "Città dei Templi". Un cinquantaquattrenne che vive ad Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio perché gli è stata letteralmente staccata parte della cartilagine di un orecchio. Ferita anche la moglie che ha tentato di separare i due litiganti finendo aggredita a sua volta.

A Villaseta, sul luogo del parapiglia, è intervenuta la polizia che ha ricostruito cosa è effettivamente accaduto e identificato il presunto autore delle lesioni personali. Si tratta di un cinquantanovenne di Porto Empedocle. Ora rischia di essere denunciato.

Questa la ricostruzione di quanto accaduto. Sono le 10,30 circa di mercoledì quando al numero unico d’emergenza arriva la segnalazione di una colluttazione in corso. I poliziotti arrivano nei pressi del centro commerciale "Città dei Templi" e verificano che c'era stata una lite tra due automobilisti per una mancata precedenza. Durante la colluttazione, il cinquantaquattrenne è stato preso a morsi. La moglie ha provato a riportare la calma, ma è stata aggredita. Marito e moglie, dopo aver chiamato la polizia, sono stati trasferiti in ospedale.