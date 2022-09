Percorre l'autostrada contromano per 20 km, poi tampona l'auto della polizia

Ha percorso 20 km contromano in autostrada senza accorgersi di nulla, per fortuna senza causare alcun incidente ma solo grazie alla prontezza degli altri automobilisti. Nella serata di ieri, attorno alle 22, una donna di 64 anni, residente in Germania, ha percorso contromano l’autostrada A1 per circa 20 km, da Rioveggio a Sasso Marconi. Gli automobilisti che se la sono vista venire contro sono riusciti ad evitarla e ad allertare le forze dell’ordine. Le pattuglie della Sottosezione autostradale di Bologna Sud hanno subito predisposto una manovra di “safety car” per rallentare il flusso veicolare, per diminuire le probabilità che il veicolo contromano causasse incidenti.

La folle corsa della donna è finita all’interno della galleria “Monte Mario”, dopo aver tamponato l’auto della polizia. Feriti i due agenti che si trovavano all’interno del mezzo: a seguito dell’impatto hanno riportato lievi lesioni. I poliziotti hanno contestato alla conducente violazioni al Codice della Strada per più di 2900 euro di sanzioni amministrative. Decurtati 18 punti dalla patente. La donna è stata segnalata alla Prefettura per l’inibizione alla guida in Italia ed il fermo amministrativo dell’autovettura per 3 mesi.

La testimonianza di un automobilista

Sfiorata la strage. Un automobilista ha raccontato l’episodio su Facebook: “Abbiamo rischiato (con famiglie a bordo) la vita di tutti noi. Eravamo in corsia di sorpasso e dentro i limiti consentiti, uno dietro l’altro entriamo in galleria e affrontiamo una lunga curva a sinistra - si legge nel post - usciti dalla curva mi trovo davanti i fanali di un folle che stava percorrendo l’autostrada in contromano, fortunatamente entrambi abbiamo avuto il tempo e la libertà di buttarci sulla destra evitando così una strage! Mi chiedo…ma se tutti quelli che l’hanno incrociato (una 50ina di macchine minino) facesse una denuncia per tentato omicidio? E’ fattibile? Perché uno così non può e non deve ne guidare ne rimanere in libertà!”