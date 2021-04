La protesta dei mercatali in autostrada: "Fateci lavorare". Traffico bloccato sull'A1

Proteste contro le restrizioni anti-Covid e blocco stradale sulla A1 questa mattina sulla A1 tra Napoli e Caserta. I mercatali che aderiscono alla sigla Ana-Ugl hanno bloccato la circolazione autostradale in entrambi i sensi di marcia con camion e furgoni. I manifestanti sono diretti a Roma dove è previsto un presidio davanti a Montecitorio. Alcuni hanno esposto dei cartelli sui furgoni: "Ridateci Conte", "Per il Governo siamo invisibili, chiediamo solo di lavorare" e "sindaci incapaci", alcune delle scritte.

Secondo Austrade per l'Italia un tratto tra il bivio A1/A16 tra Napoli-Canosa e Caserta sud è stato chiuso per manifestazione, mentre è stato segnalato 1 km di coda sull'A16 napoli-Canosa.

Blocco stradale sull'autostrada A1, il video

Gli ambulanti protestano anche a Milano

Manifestazione dei lavoratori del commercio ambulante contro le restrizioni delle normative anti-Covid anche a Milano, in piazza Duca d'Aosta. Più di un centinaio di persone si sono ritrovate nella piazza di fronte alla Stazione Centrale e vicino al palazzo che ospita il Consiglio regionale della Lombardia per chiedere di poter riprendere a lavorare. 'Vogliamo lavorare', si legge in numerosi cartelli sorretti dai manifestanti, come anche 'Vogliamo libertà', 'Basta chiusure ingiustificate agli ambulanti'. Gli ambulanti protestano anche contro l'esiguità dei ristori.