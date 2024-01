Fleximan non si ferma: abbattuto un altro autovelox

Secondo raid vandalico in stile "Fleximan" in appena 24 ore in provincia di Ravenna. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio è stata segata la base di un autovelox a Castel Bolognese, nella frazione di Borello all'incrocio tra le vie Rio Sanguinario e Paoline Lesina. Il sindaco Luca Della Godenza ha annunciato che sporgerà denuncia.

.

"Questa notte - ha scritto il sindaco - ignoti hanno tagliato il palo che sorreggeva il velox sulla via Borello necessario al raggiungimento dell'obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto".

La notte precedente era toccata la stessa sorte al palo dell'autovelox nei pressi della frazione di Osteria alle porte di Ravenna.

"Il dibattito sugli autovelox è uno specchio del rapporto che una parte del nostro Paese ha con il rispetto delle regole", commenta Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Unione Province d'Italia (Upi). Per De Pascale "viene messo in discussione il principio stesso per cui chi non rispetta regole e limitazioni imposte dalla legge debba essere sanzionato e si giustificano persino le azioni violente che si stanno verificando in diverse zone d'Italia. Gli autovelox non devono essere considerati dai cittadini come un mezzo per fare cassa di Comuni e Province, ma come un presidio per garantire la sicurezza e salvare vite.Di fondo, purtroppo, sta passando un messaggio molto pericoloso: che le regole possano essere liberamente infrante a discrezione del singolo cittadino senza conseguenze. È assolutamente legittimo discutere di quale limite sia più appropriato nelle diverse zone del territorio, così come sarebbe opportuna una riflessione più ampia sulle sanzioni, che devono essere proporzionali rispetto alle infrazioni commesse, ma non si può tollerare questo attacco generalizzato alle istituzioni preposte alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole".