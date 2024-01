Fleximan colpisce ancora: un altro autovelox abbattuto

Un altro autovelox fisso abbattuto. Dopo Veneto, Lombardia e Piemonte stavolta siamo in via Dismano alle porte di Ravenna, all'altezza della frazione di Osteria. Il raid, in stile Fleximan, è stato scoperto oggi 26 gennaio. Il palo metallico è stato tagliato alla base.

Solo poche ore prima un cartello con la scritta "Arrivo Fleximan" è apparso in via Bellucci, a Ravenna. È stato affisso sull'autovelox attivo dallo scorso 25 ottobre sulla strada che porta dalla zona del Pala De Andrè verso il centro della città.

Indagini sono in corso per risalire all'autore del gesto. Un 50enne è invece stato denunciato perché sospettato di essere colui che tra l'11 e il 12 novembre scorso abbatté due colonnine autovelox sulla statale 337 in Val D'Ossola. Il "Fleximan" piemontese avrebbe negato nettamente il suo coinvolgimento, ci sarebbero però video delle telecamere in mano agli investigatori che lo riprenderebbero mentre colpisce gli autovelox. Si cerca ancora invece l'uomo che in Veneto ha danneggiato 13 autovelox tra le province di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno da metà 2023 in poi. Da accertare se sia la stessa persona che ha agito a Ravenna o se si tratta di un suo seguace.