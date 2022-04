Segregata in casa dalla madre con mani e piedi legati

Segregata per tre anni in casa dalla propria madre, spesso con mani e piedi legati per impedirne la fuga. E' accaduto ad Aiello del Sabato, piccolo centro alle porte di Avellino, dove una donna di 47 anni avrebbe tenuto segregata la figlia ventenne chiusa a chiave nella propria stanza per circa tre anni, spesso con mani e piedi legati. Al termine delle indagini dei carabinieri, scattate a seguito della denuncia della sorella 18enne, la donna è stata tratta in arresto mentre il padre 46enne è stato denunciato e allontanato dall'abitazione. Per lui sarebbe scattato anche il divieto di avvicinarsi agli otto figli. Di questi quattro sono minorenni e per questo sono stati trasferiti presso una casa-famiglia della provincia di Avellino. La ragazza segregata, scappata di casa alcuni anni fa e poi ritrovata di notte in un bosco, è stata trovata in discrete condizioni di salute.