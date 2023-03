Ragazzo di 24 anni scompare nel nulla

Sono in corso le ricerche di Gennaro Morella, 24enne residente a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Il giovane non ha dato più notizie di sé da ieri pomeriggio. Vive con i genitori in una casa in contrada Pozzillo, una zona di campagna del paese di residenza. Sempre i genitori, preoccupati per l'assenza del figlio, hanno dato l'allarme nella tarda serata di ieri 22 marzo.

I carabinieri del distaccamento di Grottaminarda (Avellino) stanno battendo la zona attorno all'abitazione e nel comune per cercare il ragazzo. I genitori lanciano un appello per aiutare le ricerche del figlio.