Scoppia incendio durante la festa di matrimonio: intossicati e ricoverati

Quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio a causa di un incendio. Tra di loro, tre minori. È quanto successo nella notte di oggi 17 luglio 2023 in una palazzina di via XX Settembre ad Avezzano (L'Aquila) durante i festeggiamenti di un matrimonio. Nel vano di una cantina del locale sarebbe scoppiato un incendio per cause ancora ignote. Il monossido di carbonio delle fiamme pare abbia intossicato una ventina di ospiti, ma tra di loro soltanto quattro sarebbero stati portati al pronto soccorso dal 118, seppur non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del fuoco del comando di Avezzano e in supporto i colleghi dell'Aquila, insieme ai carabinieri del comando di Avezzano, la polizia di stato e la guardia di Finanza. Per domare l'incendio ci sono volute diverse ore.