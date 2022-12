"Caffè corretto con medicine per uccidere l'ex moglie", condannato cuoco

Sedici anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pagamento di 50mila euro di provvisionale per la moglie e 15mila per la figlia. È la condanna inflitta dal tribunale di Ravenna a Remigio Scarzani, il cuoco di Faenza (Ravenna) arrestato dai carabinieri all'inizio di ottobre 2021 con l'accusa di avere tentato di uccidere la moglie avvelenando, giorno dopo giorno, il caffè. Lunga la lista di accuse: tentato omicidio pluriaggravato, maltrattamenti e violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva provato ad avvelenare l'ex offrendole ogni giorno una tazzina di caffè al quale però aggiungeva un farmaco anticoagulante. La donna già assumeva il medicinale sotto prescrizione e il sovra-dosaggio avrebbe potuto avere conseguenze letali. Non solo. Nel caffè c'era anche un medicinale vasodilatatore, che avrebbe amplificato le conseguenze dell'altro medicinale. In pratica la donna ha rischiato delle emorragie inarrestabili.

Insospettita dalle improvvise premure dell'ex e per il sapore alterato del caffè, la vittima si era rivolta ai carabinieri. Telecamere nascoste erano quindi state piazzate in cucina, immortalando l'uomo nella preparazione del caffè. La donna ha poi raccontato ai militari di essere costretta a rapporti sessuali. In caso di rifiuto lui non avrebbe più pagato l'assegno di mantenimento.

L'imputato ha sempre respinto le accuse sostenendo di non volere avvelenare la moglie e di non avere mai preteso rapporti sessuali.