Avvelena la madre e il patrigno: arrestato un 19enne per omicidio

Orrore nel bolognese: l'uomo è morto, la donna è in gravi condizioni. I carabinieri stanno analizzando le tracce di una sostanza trovata in bicchiere e con cui il giovane avrebbe cucinato un piatto di pasta

Orrore a Bologna dove un 19enne è stato arrestato con l'accusa di aver avvelenato la madre e il compagno della donna. L'uomo è morto, mentre la donna 56enne è stata portata in gravi condizioni in ospedale. È successo ieri sera 15 aprile a Ceretolo di Casalecchio.

Il 19enne, A.A., si è costituito ai carabinieri ed è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica.

Il 19enne che ha avvelenato i genitori a Ceretolo di Casalecchio di Reno

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, che hanno sentito grida e trambusto provenire dall'appartamento. Il personale sanitario del 118 ha trovato la coppia già in condizioni critiche: il 57enne è deceduto sul posto dopo i tentativi di rianimarlo, mentre la donna è stata portata d'urgenza al Maggiore di Bologna.

La sostanza che si sospetta il ragazzo abbia utilizzato per avvelenare la madre e il suo compagno deve essere ancora analizzata, ma dalle prime ipotesi si potrebbe trattare di un composto chimico acquistato online e inserito in un piatto di penne al salmone che aveva preparato per cena. Il patrigno, che ha probabilmente mangiato tutto il piatto, non è sopravvissuto, mentre la madre si sarebbe salvata per non averlo terminato.

A dispetto delle prime informazioni e secondo quanto specificato in seguito dagli investigatori, ad essere stato avvelenato non è il padre di sangue del giovane, ma il compagno della madre. Ndr