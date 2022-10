Avvocato prima di morire descrive ai carabinieri l'uomo che lo ha appena aggredito

Salvatore Laudani, avvocato in pensione di Castel di Iudica (Catania), era nella sua casa quando un bandito ha fatto irruzione per rapinarlo. E' stato picchiato selvaggiamente ed è morto in ospedale. Prima di morire però è riuscito a dire ai carabinieri ciò che ricordava. Oggi, 7 ottobre 2022, un uomo è stato arrestato per quella violenta rapina. Si tratta di un cittadino romeno di 27 anni.

L'aggressione è avvenuta la sera tra il 4 e il 5 settembre scorso. Salvatore Laudani, 83 anni, era in casa. E' stato malmenato e derubato. Ferito e sotto choc è riuscito a mandare un messaggio ai vicini di casa chiedendo aiuto. In casa sono arrivati i soccorritori del 118 e i militari dell'Arma. A loro, prima di essere ricoverato all'ospedale San Marco di Catania, è riuscito a raccontare qualcosa e fornire i dettagli su quanto accaduto. L'avvocato è morto alcuni giorni dopo per le lesioni riportate, ma quelle parole dette agli investigatori sono state preziosa per la ricostruzione dei fatti. L'autore era qualcuno che Laudani conosceva e aveva usato la porta di servizio per entrare, che non tutti sapevano ci fosse. Determinante, per rintracciare l'arrestato, anche una traccia di dna estratta da una bottiglia di birra che lo stesso aggressore aveva con sè durate il colpo. Il 27enne è stato bloccato mentre tentava di fuggire dall'Italia, per rientrare nel suo paese d'origine.