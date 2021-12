Il vescovo gela i bambini: "Babbo Natale non esiste"

"Babbo Natale non esiste" e la Coca Cola "ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani". Le frasi di Antonio Staglianò, vescovo della Diocesi di Noto, hanno lasciato a bocca aperta i bambini e i loro genitori.

Grandi e piccini sono stati colti alla sprovvista da quelle parole quelle pronunciate dal pulpito della basilica del Santissimo Salvatore al termine di una partecipata manifestazione, il festival delle "Arti Effimere” che nella cittadina barocca ha richiamato alunni di tute le età. Clou dell'evento è stata la rievocazione dell’arrivo di San Nicola, che ha spinto il vescovo a dire la sua sui rischi di un Natale sempre più consumistico e lontano dalla tradizione cristiana. La "rivelazione" non è piaciuta a molti genitori, preoccupati delle reazioni dei loro bambini.

Babbo Natale e la Coca Cola: la replica del vescovo Staglianò

Ma il vescovo di Noto ha ribadito la sua posizione dopo il polverone sollevato dalle sue dichiarazioni. "Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica come San Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario - ha detto Staglianò - Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un'idea più incarnata per poter vivere meglio l'attesa e soprattutto lo scambio dei doni. Se Babbo Natale è San Nicola, i bambini dovrebbero aprirsi ad un sentimento di vicendevole aiuto, alla solidarietà dei doni verso i bimbi più poveri". Perché, ha aggiunto, se da un lato la Coca Cola "si è inventata Babbo Natale", dall’altro "il compito del vescovo è annunciare la carità evangelica, anche attraverso questi simboli della cultura popolare. È una via per fare poptheology e recuperare il senso vero della tradizione cristiana del Natale". E comunque, ha assicurato Staglianò, "i bimbi sanno che Babbo Natale è papà o lo zio. Quindi nessun sogno infranto".