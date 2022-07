Baby gang fa esplodere tre bombe carta in centro

Bombe carta fatte esplodere da baby gang in pieno centro. E' accaduto la notte scorsa a Milano. Due bombe carta hanno causato gravi danni al dehor di un locale: Shallo Beer shop. Grazie all’intervento del proprietario e dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni residenti, la struttura non ha preso fuoco. Poco prima, in via Solferino, presumibilmente gli stessi ragazzi ne avevano lanciata un’altra. Il gruppetto è stato visto da alcuni abitanti della zona mentre si allontanava.

"Siamo a pochi passi dalla questura e a pochi metri dal comando dei carabinieri di via Moscova - commenta l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha diffuso le foto delle bravate - ma ormai queste baby gang pensano di essere padrone del territorio e le loro bravate si concentrano spesso nelle zone centrali della città. Un fenomeno che va subito represso: l’escalation degli episodi violenti deve avere una risposta severa da parte delle istituzioni. Basta con la scusa di studiare il fenomeno derivato dalle restrizioni della pandemia per non fare niente. È del tutto evidente - prosegue De Corato - che se di notte succedono certe cose è perché questi giovani hooligans sanno che il controllo del territorio latita. Nonostante le promesse del ministro Lamorgese, a Milano mancano uomini e mezzi. Nessuno sa che fine abbiano fatto i 255 ‘nuovi’ poliziotti promessi dal ministro a febbraio che sarebbero dovuti arrivare entro fine giugno”.