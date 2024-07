Baby gang assalta il campo estivo armati di spranghe: "Non è stata una bravata"

Le maschere a nascondere il volto, le spranghe in mano: notte di terrore tra venerdì 12 e sabato 13 luglio per alcuni bimbi che stavano dormendo in un campeggio nell'ambito di un campus estivo. Improvvisamente otto persone - riprese da alcune telecamere di sicurezza - avrebbero scavalcato la recinzione del campetto del comune di Zibido San Giacomo dove, come tradizione, era stato organizzato il campeggio estivo per i piccoli. Poi la baby gang ha fatto irruzione tra le tende dove dormivano i piccoli, tutti alla prima notte fuori casa.

La sindaca Sonia Belloli non ha utilizzato mezze misure per condannare l'accaduto. "Non si tratta di una bravata notturna, ma di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di minori. E non rimarrà impunito", ha garantito la prima cittadina. "Le forze dell'ordine e la polizia locale sono al lavoro per verificare, fotogramma dopo fotogramma, i filmati delle telecamere nei pressi del centro estivo e in diverse zone del paese. Verranno verificare tutte le caratteristiche di chi si è reso responsabile, nella notte, dell'incursione notturna all'interno della sede del campus, che aveva organizzato, come tradizione, una nottata tutti insieme", prosegue la nota del comune.

I sospetti si concentrano su un gruppo di adolescenti che vive in paese. La sindaca chiede anche la collaborazione degli abitanti perché teme che i responsabili siano protetti dall’omertà degli adulti.

Per fortuna nessuno si è fatto male - spiega la sindaca -. L'intenzione non era fare del male ma solo spaventare. Comunque una cosa del genere non si può tollerare".