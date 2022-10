Furia baby gang: incendi a scuola e in un bar, cinghiate a un anziano

Quattro minorenni, il più grande ha 16 anni, sono stati arrestati con l'accusa di avere devastato e incendiato la scuola elementare di Cellatica, in provincia di Brescia. Uno dei quattro giovanissimi, pochi giorni dopo l’assalto alla scuola, avrebbe anche violentemente aggredito un 65enne all’oratorio di Cellatica prendendolo a cinghiate. Come racconta BresciaToday, i carabinieri hanno individuato i quattro grazie all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza situate nei pressi dell’istituto.

Stando a quanto ricostruito dai militari di Gussago, i quattro giovanissimi domenica 18 settembre si sarebbero introdotti a scuola. Avrebbero ammucchiato banchi, cattedre, libri e quaderni per poi appiccare il rogo. Non solo. I muri erano stati imbrattati di bestemmie e simboli fallici e molte attrezzature pesantemente rovinate. Un raid mai visto in paese, con danni per oltre 350 mila euro e l’intero stabile inagibile.

Non sarebbe l’unico assalto messo a segno dai ragazzini. Due di loro - stando alle indagini dei carabinieri - avevano già agito in precedenza. Tre giorni prima - nella notte del 15 settembre - avrebbero dato fuoco ai tavoli e alle sedie esterne del bar Smile di Cellatica.

Uno dei quattro, 14 anni appena, pochi giorni dopo l’assalto alla scuola avrebbe anche violentemente aggredito un 65enne all’oratorio di Cellatica. Avrebbe preso a pugni e cinghiate un volontario che lo aveva rimproverato per le troppe bestemmie pronunciate all’interno dell’oratorio. Per lui e per l'altro giovane ritenuto responsabile di entrambi i raid incendiari, il gip del tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto il collocamento in una comunità. Gli altri due ragazzini - che avrebbero partecipato solo all’assalto alla scuola elementare - sono stati sottoposti alla misura della permanenza in casa, l’equivalente degli arresti domiciliari (che il codice penale prevede per i soli maggiorenni).