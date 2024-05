"Aggrediti da una baby gang: mio figlio pestato senza un motivo". Il video

Li hanno inseguiti, insultati e poi aggrediti. Un pestaggio in piena regola: senza un motivo, senza un perché. Tutto è avvenuto nella notte appena trascorsa, poco dopo le 3, quando un gruppo di quattro ragazzi - di età compresa fra i 17 e i 27 anni - è stato preso di mira da una baby gang a Palermo

Ad avere la peggio il più grande, sbattuto a terra e preso a calci e pugni dal branco. Per lui trauma cranico e contusioni in diverse parti del corpo (costole, mandibola, ginocchio...). Era intervenuto per difendere il fratello 17enne. Il ragazzo ha passato la notte al Buccheri La Ferla: le Tac hanno escluso fratture. Il fratello più piccolo se l'è cavata con qualche graffio sul collo e si trova a casa ancora sotto choc; mentre uno degli amici è stato spintonato e preso a calci.

Alcuni residenti hanno ripreso alcune fasi del pestaggio. Sul posto è intervenuta la polizia e i genitori dei ragazzi hanno sporto denuncia alla questura. "I miei figli - racconta in lacrime a PalermoToday la madre del ragazzo portato in ospedale - erano assieme ad altri due amici e stavano raggiungendo la macchina per tornare a casa. L'aggressione è avvenuta davanti alla prefettura, in un posto pieno di telecamere. Nessuno però ha fatto niente. Mio figlio gridava, lo hanno pestato. Non mi spiego il perché di tanta furia, non sono stati derubati. Solo violenza gratuita. È inaccettabile. Sono stati i ragazzi a chiamare la polizia. Gli agenti ci hanno detto che forse si tratta di una baby gang del Borgo Vecchio". Sull'episodio indaga la Squadra mobile.