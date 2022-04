Baby banditi picchiano e rapinano studente universitario

Non si sono fatti intimorire dalla differenza d'età e lo hanno accerchiato, picchiato e derubato. Tre ragazzini - di 16, 14 anni e 13 anni - sono stati fermati dai carabinieri di Milano con l'accusa di avere rapinato uno studente 28enne.

Il raid è scattato fuori dal centro commerciale Bicocca. Il ragazzo è stato avvicinato dai tre e costretto a consegnare il debaro che aveva con sè: circa 100 euro. Poi sono fuggiti. La vittima ha allertato i carabinieri e fornito le descrizioni dei tre baby banditi. Sono stati rintracciati all'interno di un bar, avevano ancora il bottino.

Il 28enne, che ha riportato un lieve trauma al volto, è stato medicato sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Il 16enne, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e il 14enne sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e portati nel carcere minorile Beccaria. Il 13enne, che non è imputabile per età, è stato comunque indagato a piede libero e poi riaffidato ai genitori.