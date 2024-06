La baby gang che scatena risse senza motivo nei locali della movida

Il loro passatempo era creare il caos nei locali della movida scatenando risse senza un motivo. La polizia di Catania ha arrestato sei giovanissimi ritenuti responsabili di violente aggressioni all'interno delle discoteche. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura, hanno ricostruito le dinamiche di pestaggi messi in atto contro vittime prese di mira dalla baby gang per futili motivi o senza apparenti ragioni nelle serate della movida catanese. L'indagine è stata denominata "Disco-gang" e agli indagati sono stati notificati anche i Daspo emessi dal questore.

A Catania poliziotti #Squadramobile hanno arrestato 6 giovani, appartenenti a bande giovanili, che avevano aggredito coetanei all'interno di discoteche per futili motivi o senza ragioni apparenti#essercisempre #21giugno pic.twitter.com/eULHIQCW2O — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 21, 2024

Secondo quanto ricostruito, il branco usava sempre la stessa tecnica: scatenava una discussione con la vittima per poi aggredirla con estrema violenza. Questo, secondo l'accusa, quanto accaduto almeno in due distinte occasioni a febbraio e marzo. Gli indagati sono accusati di lesioni in concorso, aggravate sia dall'avere determinato a commettere il reato o di essersi comunque avvalse di un minore nella commissione, sia dall'avere agito per futili motivi, in più persone riunite e in numero superiore a cinque. Le indagini si sono avvalse delle immagini dei sistemi di video sorveglianza dei locali.